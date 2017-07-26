Российский сенатор Алексей Пушков предложил ввести санитарные санкции против сети американских ресторанов быстрого питания McDonald's, сообщает телеканал «360».

Такое предложение Пушков выдвинул после того, как в интернете распространились фотографии из ресторана в штате Луизиана в США, где запечатлены условия полной антисанитарии и грязи.

«После нового скандала вокруг Макдональдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не «священная корова», — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

После нового скандала вокруг Макдональдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не «священная корова». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2017 г.

Ранее житель Луизианы, работающий в одном из ресторанов McDonald's, опубликовал в Twitter фотографии, которые быстро стали популярными в Сети. Молодой человек сфотографировал покрытые слизью детали от аппарата для изготовления мороженого и пол, покрытый слоем жира и грязи.