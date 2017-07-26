Алексей Пушков предложил ввести санитарные санкции против McDonald's
Российский сенатор Алексей Пушков предложил ввести санитарные санкции против сети американских ресторанов быстрого питания McDonald's, сообщает телеканал «360».
Такое предложение Пушков выдвинул после того, как в интернете распространились фотографии из ресторана в штате Луизиана в США, где запечатлены условия полной антисанитарии и грязи.
«После нового скандала вокруг Макдональдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не «священная корова», — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.
После нового скандала вокруг Макдональдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не «священная корова».— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2017 г.
Ранее житель Луизианы, работающий в одном из ресторанов McDonald's, опубликовал в Twitter фотографии, которые быстро стали популярными в Сети. Молодой человек сфотографировал покрытые слизью детали от аппарата для изготовления мороженого и пол, покрытый слоем жира и грязи.