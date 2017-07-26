Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила против повышения пенсионного возраста, поскольку это станет препятствием для карьерного роста молодежи.

Об этом она заявила на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

«Места заняты, продвигаться молодежи некуда, они уезжают», — цитирует ее «РИА Новости».

Омбудсмен добавила, что для юношей и девушек, которые получили среднее специальное образование, должны быть квоты на предприятиях, а для выпускников вузов — гарантии, что они не будут уволены в первые три года.