Мечта о собственном доме. Наверное, нет для человека ничего более желанного, чем свой дом. Но что делать, если не хочется стоять в очереди долгие десятилетия, а зарплата не позволяет сразу купить жилье? Ответ известен давно: ипотека. Увы, так случилось, что для многих этот выход из «жилищной ловушки» обернулся ловушкой финансовой. В первую очередь для тех, кто стал участником программы валютной ипотеки.

Пройдя все валютные и рублевые потрясения 1990-х, в 2000-х люди уверовали в стабильность. А если учесть, что валютная ипотека выдавалась на значительно более выгодных условиях, число ее приверженцев начало стремительно расти. Это не было беззаботностью, люди прекрасно знали старую формулу «в какой валюте получаешь доход — в той и бери кредит», но... условия валютного ипотечного кредита существенно лучше, а жилищную проблему очень хочется решить до наступления старости.

Поэтому многие легко подписывали договоры, обещающие сказку о вожделенных метрах сделать былью. Забывая о том, что даже в легендах получение чего-то важного обычно обставляется массой условий. В жизни это то, что написано в конце договора крохотными буквами. Которые, увы, многие не читают. Люди верят менеджеру, который объясняет содержание договора, и верят, что именно так всё и есть, забывая, что дьявол кроется в деталях. Финансисты же знают это превосходно и именно бисерным шрифтом прописывают все скрытые проценты, условия расторжения, сроки предоставления услуг и многое другое.

Многие забывают, что «наука жизни» — вещь крайне дорогая, а одним из самых затратных ее разделов является юридическая безграмотность. Но сияющие вдали вожделенные метры затмевали всё.

Вдруг над страной скрежетнуло зловещее слово «кризис» — и валютные ипотечники оказались в незавидном положении. «Побыстрее управляйтесь с ножом и вилкой. Пока вы обедаете, ваш бифштекс может подорожать вдвое...» — обычно говорят в такие моменты официанты. Так и было — с тридцати с небольшим рублей доллар стремительно взлетел до шестидесяти и даже выше. Банки сделали вид, что эта проблема их не касается, государство же вроде предпринимало какие-то меры, но то ли меры были не слишком эффективными, то ли воспользоваться помощью смогли считанные единицы заемщиков.

Как часто бывает, на несчастье людей постарались нажиться — и нажились многочисленные мошенники. Начиная от обычных аферистов, обещавших «приватно решить проблему» с банком, заканчивая всевозможными организациями, предлагавшими фантастические условия рефинансирования долга. Абсолютно во всех подобных случаях результат был один: долг только увеличивался. В общем, ипотечный кризис обострялся со скоростью памятного многим дефолта 1998 года.

Стоит отметить, что у этой ипотечной проблемы с самого начала была немалая политическая составляющая: в 2000-х словосочетания «стабильность» и «средний класс» начали приобретать отчетливые контуры «национальной мечты». 2014-й не только поставил на мечте жирную точку, но и в одночасье превратил десятки тысяч людей в банкротов. С отчетливой перспективой превратиться вскоре в бомжей, поскольку многие для внесения первого ипотечного взноса продавали единственное жилье.

Допустить такое — значит своими руками создать в стране еще один очаг социального напряжения, окончательно подорвать веру людей в справедливость и свое государство. Мы отчетливо поняли это, когда в адрес аппарата уполномоченного стали поступать массовые обращения граждан. Поэтому, когда я представляла президенту ежегодный доклад, не могла пройти мимо этой темы: «Сегодня у людей отнимают квартиры, потому что они не могут вернуть долг, взятый по тому курсу. Просила бы Вас еще раз вернуться к этому вопросу и рассмотреть мое обращение о продлении программы по возврату этого долга». Владимир Путин незамедлительно дал соответствующие поручения.

15 июня в аппарат уполномоченного поступило сообщение об акции валютных заемщиков, проходящей в Общественной приемной Банка России. В приемной ЦБ сотрудник аппарата встретился и поговорил с участниками акции. 20 июня мы направили обращение первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову с просьбой оказать содействие в предоставлении дополнительных мер по поддержке валютных ипотечиков.

Мы обратили внимание вице-премьера на то, что именно угроза потери единственного жилья вынудила граждан идти на крайние меры — протестные акции. В требованиях заемщиков нет ничего невыполнимого. Они просят лишь наложить временный мораторий на обращение взыскания на единственное жилье, являющееся предметом залога по договору ипотечного кредитования, а также о снижении процентной ставки по уже заключенным соглашениям и реструктуризации образовавшейся задолженности.

Особенно важным оказалось то, о чем мы давно говорили: когда гражданское общество и власть начинают взаимодействовать, возникает эффект синергии. Правительство уже выделяло 18 млрд. Теперь из резервного фонда выделены еще 2 млрд. Помогают не только валютным заемщикам, но и рублевым ипотечникам, у которых отнимают квартиру и выгоняют на улицу. Очень важно, что людей наконец услышали. Ведь именно они представляют столь необходимый нашей стране средний класс — оплот стабильности любого государства. К тому же не стоит забывать: добрая половина причин не слишком благоприятной демографической ситуации в стране связана именно с жилищными обстоятельствами.

Поэтому очень надеюсь на скорые и эффективные действия правительства. Ведь гражданское общество невозможно как без диалога граждан и власти, так и без взаимного признания своих прав и обязанностей. Только тогда «национальная мечта» начинает принимать отчетливые очертания.

Автор — уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

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