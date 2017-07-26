В отношении мэра Канска Надежды Качан возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, несвоевременные действия главы города поспособствовали распространению огня. Отмечается, что Качан была осведомлена о пожарах по улице Тихой, 2-й Тихой и Николаенко, однако не установила режим ЧС и не оповестила жителей вовремя. В результате пожаров погибли два человека.

«В результате пожара огнем были охвачены жилые дома, тем самым гражданам причинен имущественный ущерб на сумму свыше 7,5 млн рублей», — заявляют в СК.

Это не первое дело в отношении Надежды Качан. В начале июля против нее было начато производство по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» УК РФ. Следствие считает, что мэр знала о нахождении в городе свалок с отходами лесопиления, но не приняла необходимые меры безопасности, в частности, Качан проигнорировала решения суда и предписаний надзорных органов о необходимости ликвидации свалок. 7 мая 2017 года произошло возгорание отходов с дальнейшим распространением огня. В результате пожара был причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей.