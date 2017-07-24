Пять человек погибли, еще один пострадал в результате пожара в нежилом здании в селе Сухобузимское Красноярского края, передает официальный портал оперативной обстановки и прогноза ЧС по региону.

«Сухобузимский район, село Сухобузимское, пожар в нежилом здании: погибло 5 человек, травмирован 1 человек», — говорится в сообщении.

В главном управлении МЧС по региону уточнили, что в 01:35 (21:35 мск) «произошло загорание дощатого строения», а в 02:30 пожар ликвидирован. Для тушения пожара были привлечены семь сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.