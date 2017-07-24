Четверо детей стали жертвами пожара в нежилом доме в селе Сухобузимское Красноярского края, еще один ребенок получил ожоги и отравление угарным газом, передает ГУ МЧС по региону.

Ранее стало известно, что при пожаре погибло пять человек, один пострадал. «По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, в результате пожара в огне погибло пять человек, четверо из которых дети. Еще один ребенок получил отравление угарным газом, ожоги и был доставлен в центральную районную больницу. С пострадавшим ребенком работает психолог ГУ МЧС по Красноярскому краю», — сообщают в ведомстве.

В настоящее время следственно-оперативной группой устанавливаются причины пожара. В числе рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.