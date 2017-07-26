Россиянин Андрей Еремин, заявивший, что его сняли с рейса в США за «оккупацию Крыма», подаст на авиакомпанию в суд.

«Я подам в суд за то, что меня оскорбили. Они (авиакомпания Delta. — Ред.) мне предложили $100 компенсации. Я этого не прощаю», –– сказал Еремин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее он разместил на своей странице в Facebook запись о том, что его высадили с самолета, обвинив в «оккупации Крыма».

«Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане <..,> Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее», — написал мужчина.

В то же время Delta AirLines заявляет, что Еремина сняли с рейса за нарушение правил безопасности, а не за «оккупацию Крыма».

«Пассажир прибыл с опозданием на рейс и, прорвавшись через закрытую дверь на выходе на посадку, вызвал срабатывание сигнализации. Результатом нарушения правил безопасности стало то, что мужчину допросили полицейские, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту. Оба рейса прошли без происшествий», — цитирует «РИА Новости» заявление Delta.

Полуостров Крым вошел с состав РФ в марте 2014 года после народного референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за присоединение к России. Украина итоги голосования не признала и по-прежнему считает Крым своей территорией, которую «оккупировала» РФ.