Посольство России в США выясняет подробности инцидента на самолете авиакомпании Delta с гражданином РФ, которого якобы высадили за то, что он «был оккупантом Крыма, как и все россияне». Об этом говорится в сообщении дипведомства на странице в социальной сети Facebook.

«Разбираемся. Delta, есть комментарии?» — указано в сообщении дипмиссии.

К публикации был прикреплен пост Андрея Еремина, в котором россиянин рассказал о случившемся. Инцидент произошел в Сиэтле, откуда пассажир планировал вылететь в Атланту рейсом 1588.

«Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее», — рассказал Андрей Еремин.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по результатам проведенного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова (96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% — в Севастополе) высказались за воссоединение с Россией.