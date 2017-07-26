Американская авиакомпания Delta Air Lines заявила, что россиянина сняли с рейса не за «оккупацию Крыма», как он сам утверждает, а за нарушение правил безопасности, передает «РИА Новости».

«Рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету. Пассажир прибыл с опозданием и, прорвавшись через закрытую дверь на выходе на посадку, вызвал срабатывание сигнализации. Результатом нарушения правил безопасности стало то, что мужчину допросили правоохранительные органы, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту. Оба рейса прошли без происшествий», — говорится в заявлении Delta.

Ранее мужчина по имени Андрей Еремин на своей странице в Facebook опубликовал запись о том, что его высадили с самолета, обвинив в «оккупации Крыма».

«Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане <..,> Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее», — пожаловался мужчина.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором 96,7% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ. Украина отказалась признавать итоги голосования и по-прежнему считает Крым своей территорией, которую «оккупировала» Россия.