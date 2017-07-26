Китайский военный сторожевой корабль «Хуангши» прибыл во Владивосток для участия в конкурсе «Кубок моря-2017». Сообщил представитель пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ) Владимир Матвеев.

Он отметил, что корвет ВМС Китая был торжественно встречен в порту Владивостока и будет базироваться на главной базе ТОФ.

«На 33-м причале Корабельной набережной Владивостока прошла торжественная церемония встречи, на которой присутствовали представители командования ТОФ, дипломатического корпуса КНР, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ», — сказал Матвеев.

Корвет «Хуангши» под командованием командира бригады сторожевых кораблей Северного флота ВМС Китая старшего капитана I ранга Ле Ли примет участие в конкурсе по морской выучке «Кубок моря-2017», который состоится в акватории залива Петр I и в частях ТОФ и ВМФ с 1 по 12 августа.

Программой конкурса предусмотрены три этапа: применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по борьбе за живучесть корабля и соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.

По словам капитана Ле Ли, участие в состязании поможет еще больше укрепить отношения между Россией и КНР.