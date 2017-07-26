В сирийском Тартусе, где расположена военно-морская база, будет проведен парад в честь дня ВМФ. Также торжественные мероприятия состоятся в Севастополе, Североморске, Владивостоке и Астрахани. Главный морской парад пройдет в Санкт-Петербурге.

Все мероприятия будут объединены с помощью телевизионной трансляции. Они начнутся одновременно, 30 июля в 10:00 мск. Об этом «Известиям» рассказали в Главном штабе Военно-морского флота.

В параде в Тартусе примут участие корабли и вспомогательные суда, а также личный состав с военной техникой.

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ВМФ проведет парад в Сирии