Ракету-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-05», который доставит экипаж экспедиции на МКС, установили на стартовом комплексе «Гагаринский старт» космодрома Байконур. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным агентства, несколько часов назад ракета-носитель была вывезена из монтажно-испытательного комплекса, после чего ее закрепили в вертикальном положении в пусковой установке площадки № 1.

Сообщается, что запуск корабля «Союз МС-05» с Байконура запланирован на 28 июля 2017 года. В состав основного экипажа входят космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ЕSА Паоло Несполи, в состав дублирующего — космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин, астронавт NASA Марк Ванде Хай и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Стыковка ТПК со станцией намечена на 1.00 29 июля. На МКС космонавты проведут 139 суток.