Минобороны перебазировало военную авиацию на аэродромы Сибири и Казахстана для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-05». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного окурга (ЦВО).

Старт «Союза» запланирован на 18:42 (мск) 28 июля с космодрома Байконур.

«Авиация Минобороны России завершила перелеты на оперативные аэродромы в Байконуре, Караганде, Горно-Алтайске и Канске для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05», который запланирован на 18:42 (мск) 28 июля», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в обеспечении запуска ракеты-носителя с пилотируемым кораблем принимают участие шесть вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и Ан-12, 10 единиц автотехники повышенной проходимости и 125 военнослужащих.

На международную космическую станцию (МКС) отправится экипаж космонавтов в составе россиянина Сергея Рязанского, астронавта NASA американца Рэндолфа Брезника и представителя ЕSА итальянца Паоло Несполи.