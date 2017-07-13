Перед запуском с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Канопус-В-ИК» были усилены меры пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Госкорпорацией по космической деятельности «Роскосмос» совместно с российским Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и организациями ракетно-космической промышленности РФ проведена работа по усилению группировки пожарных расчетов, сил и средств комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД РК, привлекаемых к обеспечению безопасности запуска ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Канопус-В-ИК», запланированного на 14 июля с космодрома Байконур», - сказано в тексте сообщения.

В частности были привлечены допединицы авиатехники для облета района падения ступени ракеты-носителя и своевременного устранения последствий. Обломки техники будут обнаружены при помощи спутниковой съемки территории, также планируется использование беспилотных летательных аппаратов. Проведено усиление наземной поисковой группы дополнительными единицами техники, произведен закуп и модернизация средств защиты персонала.

Ранее в месте падения боковых блоков ракеты-носителя «Союз-2.1а», запущенной с космодрома Байконур 14 июня, из-за жары и сильного ветра произошел степной пожар. Пламя отхватило грузовик, в котором находились сотрудники АО «ВПК «НПО Машиностроения», выполнявшие работы по сбору частей ракет-носителей. В результате пожара водитель погиб, слесарь механосборочных работ скончался позже в больнице.