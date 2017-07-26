Вашингтон ведет переговоры по заключению крупного торгового соглашения с Лондоном, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Wall Street Journal.

«Это будет большая торговая сделка, [будет] гораздо больше бизнеса, чем сейчас, во много раз», — заверил американский лидер. По его словам, соглашение будет затрагивать сферы сельского хозяйства, авиации и финансов.

Кроме того, Белый дом надеется, что сделку удастся оформить вскоре после окончательного выхода Великобритании из Состава ЕС в 2019 году.

Дональд Трамп также затронул тему Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Американский лидер отметил, что после вступления в должность он планировал сразу же выйти из договора, но пересмотрел свою позицию после бесед с лидерами Мексики и Канады и согласился на пересмотр условий соглашения.