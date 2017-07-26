Если президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против России, то он докажет, что является заложником антироссийской истерии. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Закон о новых санкциях принят. Трамп его подпишет, чем подтвердит: он — заложник конгресса и антироссийской истерии. Это новый этап конфронтации», — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США поддерживает введение новых санкций против России, Северной Кореи и Ирана.

26 июля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект об ужесточении ограничительных мер против трех вышеупомянутых стран.