Президент США Дональд Трамп сомневается, что Иран продолжит выполнять свои обязательства в рамках сделки по ядерной программе. Об этом американский лидер заявил в интервью изданию The Wall Street Journal.

«Мы с ними вели себя исключительно по-доброму, заявляя, что они соблюдают, понятно? Мы толковали в их пользу все сомнения. Но мы проводим очень детальные исследования... Если бы дело зависело от меня, я бы заявил, что они не соблюдают соглашение, 180 дней назад», — пояснил Дональд Трамп.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию проблемы иранского атома, согласованный исламской республикой и «шестеркой» международных посредников 14 июля 2015 года, вступил в силу 16 января 2016 года. Соблюдение положений соглашения Ираном уже было дважды подтверждено при нынешнем президенте США Дональде Трампе.