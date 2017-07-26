Президент США Дональд Трамп поддержал введение санкций против КНДР, России и Ирана. Он также ожидает увидеть окончательный текст законопроекта конгресса США о новых ограничительных мерах. Об этом заявила первый заместитель главы пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

«В то время как президент поддерживает жесткие санкции против КНДР, Ирана и России, Белый дом изучает (утвержденный) палатой представителей законопроект и ожидает поступления на президентский стол окончательного варианта документа», — цитирует ее ТАСС.

Ранее палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России, Северной Кореи и Ирана. Теперь документ будет рассмотрен сенатом.