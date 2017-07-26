Намерение властей США ужесточить антироссийские санкции подрывает возможность восстановления отношений Москвы и Вашингтона и еще сильнее затрудняет диалог между странами, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так парламентарий прокомментировал принятие палатой представителей конгресса США законопроекта по ограничительной политике в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

«Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. А возможности дипломатических маневров для развязки гордиева узла в диалоге Россия-США снижаются до крайне малой степени», — приводит «РИА Новости» слова Леонида Слуцкого.

По его словам, если документ будет подписан президентом США Дональдом Трампом, эти санкции станут самыми масштабными и комплексными ограничительными мерами против РФ с 2014 года. Действие законопроекта затронет не только российские компании, но и партнеров РФ, прежде всего, в сфере энергетики.