Палата представителей конгресса США поддержала законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Washington Examiner.

Ограничительные меры также направлены против Ирана и КНДР. За принятие законопроекта проголосовали 419 членов палаты, против — лишь 3. Теперь этот документ будет рассмотрен сенатом.

По словам главы комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса Эда Ройса, эти меры позволят усилить политические и экономические рычаги в США.

Документ облекает в форму закона антироссийские санкции, принятые администрацией бывшего президента США Барака Обамы, которые существенно затруднили сотрудничество ВС России и США, а также получение российскими энергетическими компаниями кредитных средств на Западе. Кроме того, законопроект разрешает вводить новые санкции за «деятельность, подрывающую кибербезопасность в интересах правительства РФ».