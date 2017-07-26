Нижняя палата конгресса США поддержала ужесточение санкций против РФ
Палата представителей конгресса США поддержала законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Washington Examiner.
Ограничительные меры также направлены против Ирана и КНДР. За принятие законопроекта проголосовали 419 членов палаты, против — лишь 3. Теперь этот документ будет рассмотрен сенатом.
По словам главы комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса Эда Ройса, эти меры позволят усилить политические и экономические рычаги в США.
Документ облекает в форму закона антироссийские санкции, принятые администрацией бывшего президента США Барака Обамы, которые существенно затруднили сотрудничество ВС России и США, а также получение российскими энергетическими компаниями кредитных средств на Западе. Кроме того, законопроект разрешает вводить новые санкции за «деятельность, подрывающую кибербезопасность в интересах правительства РФ».