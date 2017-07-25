Президент США Дональд Трамп не собирается отменять антироссийские санкции. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишут «РИА Новости». Также американский лидер не планирует снимать санкции, введенные против Ирана и КНДР.

«Президент ясно говорил о своей поддержке сохраняющихся санкций в отношении этих трех стран. У него нет намерения избавляться от них (Санкций — Ред.), но он хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку», — сообщила Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома не подтвердила, собирается ли Трамп поддерживать законопроект о введении санкций против России, Ирана и КНДР.

Во вторник Палата представителей Конгресса США может рассмотреть новый законопроект о введении ограничительных мер против вышеперечисленных трех стран.