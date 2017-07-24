Москва не будет реагировать на готовящиеся новые санкции США, пока соответствующие решения американской администрации не сформулированы четко.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Говорить о каких-то эвентуальных ответных мерах, не имея четких вводных о принятых или не принятых решениях, было бы контрпродуктивно, делать этого не будем», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что «какие-либо гипотетические рассуждения» неуместны.

Ранее стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана.