Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан считает Россию, Иран и КНДР самыми опасными врагами Соединенных Штатов и поддерживает ужесточение санкционной политики в отношении этих стран. Его заявление приводит «РИА Новости».

«Эти опасные действующие лица на международной арене давно пытались подорвать усилия США и нарушить глобальную стабильность. Наша работа в конгрессе — призвать их к ответственности», — утверждает конгрессмен.

Ранее большинство членов палаты представителей конгресса США проголосовали в поддержку законопроекта о расширении санкций против РФ, Северной Кореи и Ирана. Пол Райан назвал его одним из наиболее широких пакетов санкций в истории. «Он закручивает гайки для наших самых опасных противников, с тем чтобы американцы были в безопасности», — заявил политик.

Как сообщила первый заместитель главы пресс-службы Белого дома Сара Сандерс, новый законопроект также поддержал президент США Дональд Трамп.