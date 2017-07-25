Уголовное дело возбуждено в отношении курьера, подозреваемого в краже посылок и бандеролей в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений, расположенных в Советском районе города, во время разгрузки в сортировочном центре похитил посылки и бандероли», — пояснил представитель правоохранительных органов.

Он также отметил, что злоумышленник спрятал содержимое посылок в автомобиле своего знакомого, а вскрытые упаковки выбросил в прибрежных зарослях.

В ходе обыска полицейские изъяли похищенное у подозреваемого. Мужчина признался, что совершил хищение в целях личного обогащения. В отношении 30-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).