«Почта России» начала проверку в связи со скандалом, который разразился из-за обнаруженных под Ростовом-на-Дону выброшенных упаковок из-под посылок. Пресс-служба УФПС по Ростовской области заверила, что по итогам внутреннего расследования причины, по которым посылки оказались в зарослях на берегу водоема, будут установлены, а причастные к этому сотрудники уволены.

Материалы проверки передадут в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, примут процессуальное решение о том, имело ли место хищение (за него предусмотрено наказание – до пяти лет лишения свободы).

Пресс-служба «Почты России» напомнила о существовании закона о почтовой связи, в соответствии с которым в подобных случаях получателям посылок, до которых они не дошли, полагается возмещение ущерба.

«Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому отправлению проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций», — говорится в сообщении ведомства.

оболочки отправлений доставлены в почтамт, проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций. — Ruspost_Help (@Ruspost_Help) 23 июля 2017 г.

Сваленные в кучу упаковки от посылок «Почты России» обнаружил в районе ростовского яхтклуба «Аврал» местный рыбак. Выйдя на берег Дона, мужчина заглянул в камыши и увидел там мусор, который при ближайшем рассмотрении оказался десятками пакетов и смятых коробок из-под почтовых отправлений.

Судя по указанным на упаковках адресам, это были посылки жителям разных населенных пунктов Ростовской области — Таганрога, Миллерова, Шахт и других. «Среди посылок мной была найдена та, которая шла на имя моего бывшего коллеги и нынешнего приятеля. Как оказалось, посылка по номеру отслеживания поступила в сортировочный центр Ростова-на-Дону и успешно его покинула, но вот до отделения она не добралась, а была вероломно вскрыта и разграблена одним (а может, и несколькими) из сотрудников «Почты России», — заявил рыбак.

Он внимательно изучил информацию на пакетах и обратил внимание на то, что посылки были отправлены получателям как интернет-продавцами (в основном из Китая), так и родственниками.

В результате в YouTube появился видеоролик пользователя по имени Антон Куренков под заголовком «Как «Почта России» грабит людей».

Автор обратился на горячую линию почтового ведомства, где его заявление обещали рассмотреть в течение месяца, и попросил расценивать его обращение как заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру.