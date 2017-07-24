«Почте России» в результате проведенного внутреннего расследования удалось установить личность работника, который оставил выброшенные упаковки из-под посылок у водоема под Ростовом-на-Дону. Как оказалось, к делу причастен сотрудник Ростовского магистрального сортировочного центра.

«Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом», — рассказали в пресс-службе «Почты России», передает «РИА Новости».

Уточняется, что стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей.

Задержанный мужчина уже подтвердил свою причастность к преступлению. Теперь он будет уволен, а все материалы по факту хищений будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.