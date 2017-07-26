Сегодня в Москву из Стамбула должна вернуться шестилетняя Лиза Уханова, которую ее мать Светлана пыталась вывезти на территорию Сирии, контролируемую запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Светлану Уханову, ее дочерей Лизу и Амину и гражданского мужа Евгения Кочаари турецкие власти задержали на границе с Сирией в середине июля. После вмешательства МИД РФ и представителей главы Чечни Рамзана Кадырова девочку передали отцу. Эта история закончилась для Лизы благополучно. Но так бывает не у всех. Полуторагодовалая Амина — дочь Светланы и Евгения Кочаари — осталась с родителями в турецкой миграционной тюрьме. И таких детей там, по свидетельству родного отца Лизы, десятки.

Бывший замглавы МИД РФ, член Совета ОП РФ Сергей Орджоникидзе рассказал «Известиям», что в 2017 году российские дипломаты и спецслужбы активизировали работу по противодействию вывозу детей из России в Сирию.

— Россия — многонациональное и многоконфессиональное государство, — сказал Сергей Орджоникидзе. — Тут много легкой добычи для вербовщиков террористических группировок. Эти люди очень активно и профессионально работают, фактически как настоящая разведка. Сначала выясняют, что из себя представляет человек, какие у него слабые стороны, кто его друзья, чем интересуется, втираются в доверие.

24-летняя Светлана Уханова стала одной из жертв пропаганды радикальных исламистов. Женщина уехала с детьми в Турцию еще в июне. Когда она перестала выходить на связь, отец Лизы Сергей Уханов и его близкие забили тревогу. На прошлой неделе Сергей опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову. А в понедельник глава Чечни написал в своем Instagram, что ситуация благополучно разрешилась — девочку передали родному отцу.

Во вторник вечером Сергей Уханов сообщил «Известиям», что Лиза находится с ним и чувствует себя хорошо. Вылететь из Стамбула в Москву они должны были днем 25 июля, однако на границе выяснилось, что турецкие власти еще не сняли запрета на вывоз Лизы за пределы страны. На момент подписания номера выяснилось, что все формальности были решены и Лиза с папой прилетят в Москву в среду.

Как рассказал «Известиям» дедушка Лизы Валерий Уханов, ребенок был очень вымотан после пребывания в миграционной тюрьме.

— Она обняла отца и сказала: «Папа, хочу мороженого», – рассказал Валерий Уханов. — Они сразу пошли за мороженым, а потом поехали в аэропорт. Нам очень помогли представители Рамзана Кадырова. Мы очень благодарны.

Сергей и Светлана Ухановы были знакомы со школы, а поженились, когда были студентами, в 18 лет. Вскоре у них родилась дочь Лиза. По словам родственников, тогда Светлана была абсолютно нормальной девушкой и не интересовалась радикальным исламом. Первый звонок раздался, когда Лизе исполнилось четыре месяца и встал вопрос о ее крещении.

— Света очень эмоционально отреагировала на это предложение и наотрез отказалась. Она объявила, что девочка сама определится с верой, когда ей исполнится восемь лет. И тогда мы с сыном впервые поняли, что Светлана смотрит в другую сторону, не христианскую. На этой почве они в итоге и расстались, — рассказал дедушка Лизы. — Это был ее выбор, и мы его приняли. Хотя до окончательного перехода Светы в ислам мы много общались с ней на эту тему, возили ее к психологам, и родители ее уговаривали. Но, к сожалению, она не хотела никого слышать.

По словам дедушки Лизы, они даже не могли предположить, что Светлана способна на такой решительный шаг — отъезд в Сирию.

— Лиза приходила к нам раз в неделю. На вопрос, как у нее дела, она отвечала: «Дед, да всё хорошо, учусь читать и писать, нянчу младшую сестренку». Ребенок всегда чистый, опрятный. Были, конечно, странности: какие-то черные головные уборы... это не платок, закрывающий голову, а перевязка крест-накрест, какие-то две полоски, которые даже не защищают голову от ветра. Я у мусульман таких не видел. Мы их сразу снимали, — вспоминает дедушка Лизы.

Валерий Уханов рассказал, что, по словам Сергея, Лиза была далеко не единственным российским ребенком в миграционной тюрьме турецкого города Антакья на границе с Сирией.

— В тюрьме много полностью закутанных в платки русских женщин с грудными детьми. Нам повезло: мы оказались одной из немногих семей, спасших ребенка. А сколько малышей вывозят? Мы о них даже не знаем, — сказал Валерий Уханов.

В аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой «Известиям» сообщили, что один из родителей имеет право без согласия другого вывезти ребенка за пределы России — в том числе в Сирию. При этом региональные детские омбудсмены насчитали за последний год более 350 жалоб — бывших супругов обвиняют в незаконном (а с точки зрения закона — скорее, несогласованном) вывозе детей за границу под предлогом отдыха.