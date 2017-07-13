Судьбу семьи россиян выясняет посольство России в Анкаре. Пропали жители Саратовской области – Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и дочери женщины.

Как рассказал «РИА Новости» исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Лешуков, дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции. «Посольство продолжает отслеживать ситуацию», — говорится в сообщении.

В российское посольство обратились родственники пропавших на территории Турции граждан России, по их словам, четверо россиян задержаны в Хаттае при попытке проникнуть на территорию Сирии, сообщает «Федеральное агентство новостей».