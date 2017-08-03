«Мастерская Петра Фоменко» представила последнюю премьеру сезона. Худрук театра Евгений Каменькович реализовал свою детскую мечту и впервые в России инсценировал авантюрный роман Теофиля Готье «Капитан Фракасс». Однако история о доблести, верности и театре выглядит привлекательной для всех возрастов.

Как признается режиссер, в юности Фракасс был одним из его любимейших героев — после трех мушкетеров, разумеется. Но у книги Готье есть важное преимущество перед романом Дюма: во «Фракассе» фигурирует бродячая труппа, а значит, поднимается тема театра.

Действие спектакля разворачивается в царствование Людовика XIII — эпоху дворцовых интриг и дуэлей. Барон Огастэн де Сигоньяк молод и хорош собой. Однако кроме замка, находящегося в запустении, и верного слуги у него ничего нет. Судьбу героя круто меняет повстречавшаяся на его пути труппа бродячих артистов. Теперь он не барон, а актер, капитан Фракасс…

Фото: пресс-служба «Мастерской Петра Фоменко»

Евгений Каменькович задействовал в спектакле стажерскую группу Мастерской Фоменко, отдав несколько ролей старожилам. В их числе — Михаил Крылов (Педант), Елена Ворончихина (Дуэнья), Игорь Войнаровский (комик Скапен). Воплотить центрального персонажа режиссер доверил Александру Мичкову. Аккомпанирует актерам живой оркестр — музыканты появляются на сцене в образе егерей.

Главную женскую роль возлюбленной Фракасса Изабеллы Каменькович предложил своей ученице Марии Большовой. В ее репертуаре в основном героини Чехова, Толстого, Горького, но образ экспрессивной красотки из французского романа оказался актрисе совсем не чужд.

События и места действия в спектакле меняются стремительно. Но как передать эту динамику в сценографии? Художница Мария Митрофанова решила проблему с помощью трех травалаторов, расположенных на разноуровневых помостах. По ним на сцену выезжают условные декорации — фанерные силуэты, имитирующие строения, фигурки животных и статистов.

Не менее интересны костюмы. Евгения Панфилова одела героев в роскошные наряды. На вельможах — бархат, кожа, обувь ручной работы с позолоченными пряжками и вышивкой. А на бродячих актерах труппы Тирана и на мушкетерах — изумительные лохмотья, созданные из лоскутков дорогой парчи, кружев, шелка и шерсти. Правда, видна эта искусная выделка лишь с первых рядов партера.