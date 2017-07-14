13 июля в «Мастерской Петра Фоменко» друзья и близкие отпраздновали день рождения отца-основателя театра. Петру Наумовичу исполнилось бы 85.

Среди гостей были ученики Фоменко, актеры и режиссеры, коллеги по ГИТИСу, где он долгие годы преподавал. Пришла и вдова Петра Наумовича Майя Тупикова. Главным событием вечера стала презентация коллекционного издания — многосерийного документального фильма «Петр Фоменко. Легкое дыхание».

— Это рассказ о тернистом пути мастера к своему легкому дыханию, — представила работу автор картины Татьяна Архипцова. — Ни у одного режиссера не было на сцене такого ощущения радости бытия, такого воздушного действа, как у Фоменко.

Наверное, поэтому все воспоминания о нем были легки, любопытны и забавны. По словам редактора фильма Елены Залогиной, впервые в ее практике ни один человек не отказался дать интервью. Рассказать о Петре Наумовиче захотели 117 его коллег и друзей.

Изначально планировалось снять четыре серии. Но из-за обилия интересного материала фильм стал 10-серийным. Как говорят создатели, много смешного осталось за кадром, но началось всё с одиночества и слез.

— С Петей мы прожили с 1965-го по 2012-й, — поделилась воспоминаниями Майя Тупикова. — Когда он ушел, я не смогла с этим смириться. И чтобы он был рядом, решила, что надо сделать кино о нем. С этим предложением и обратилась к Татьяне Архипцовой.

До того как фильм «Петр Фоменко. Легкое дыхание» вышел на дисках, его показали по каналу «Культура». По признанию режиссера Сергея Урсуляка, он торопился к телевизору так, как раньше спешил на «Семнадцать мгновений весны».

После фильма начались воспоминания.Театровед Алексей Бартошевич и режиссер Леонид Хейфец учились с Фоменко в ГИТИСе на разных курсах и разных факультетах. Но разница в возрасте не мешала дружить.

— К нему уже тогда было пристальное внимание не только со стороны студентов, но и педагоги его выделяли, — рассказал Алексей Бартошевич. — От него многого ожидали, так как считали особенным, очень одаренным.

Татьяна Архипцова, снимая фильм о Петре Наумовиче, сделала вывод, что он был не только режиссером, но композитором своих спектаклей и своей жизни. Любил петь, играл на скрипке.

— Репертуар у Наумыча был необъятным, — восхищался автор-исполнитель Юлий Ким. — Он очень любил романсы. Знал весь репертуар Вертинского. Иногда на наших посиделках пел блатные песни, сдобренные отборным матом, — люди валились под стол со смеху.