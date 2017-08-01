Традиционно первым из московских коллективов завершил летние каникулы и приступил к работе Театр на Малой Бронной. Новый сезон артисты открывают премьерой «Салемских ведьм» по пьесе Артура Миллера в постановке худрука театра Сергея Голомазова. Спектакль, впервые показанный прошедшей весной, стал знаковым событием в жизни театральной Москвы.

На сборе труппы были подведены итоги прошедшего сезона, а также озвучены планы на новый, 72-й по счету. За прошедший театральный год было выпущено шесть премьер, спектакли отмечены рядом наград. Театр побывал на гастролях в Риге, Талине, Абхазии, городах России и Германии.

— Я не очень люблю радоваться за себя и за вас в силу своей природы, но давайте скажем честно: у нас был неплохой сезон, — поделился худрук театра Сергей Голомазов с артистами. — Будем стараться поддерживать творческие устремления, которые у нас возникли.

Худрук отметил, что благодаря совместным мероприятиям и выездам на природу в театре «нормализовалась психологическая атмосфера».

— Нам надо продолжать эту традицию, а между делом будем выпускать спектакли, — добавил он с улыбкой.

О том, каким он видит предстоящий сезон, Сергей Голомазов рассказал «Известиям».

— У меня есть определенная тревога, — признался режиссер. — На мой взгляд, разрушительный раскол между людьми, исповедующими художественный радикализм, и теми, кто придерживается консервативной позиции, продолжится. Этот конфликт разрушителен для театра. Меня он категорически не устраивает. Театр должен быть разным.

Сам Голомазов возьмет в работу «Тиля» Григория Горина, а также выпустит спектакль по мотивам фильма «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе.

Говоря о выборе материала, Голомазов пояснил, что его, как человека, живущего в России, «чрезвычайно интересует гражданские смыслы».

— Мне кажется, мы попали в точку темой «Салемских ведьм», и это стало для меня хорошей неожиданностью. Для меня темы человеческого достоинства, свободы выбора, осмысление нашей потерянности в обществе остаются главными.