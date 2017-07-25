Совет Федерации во вторник одобрил закон о компенсационном фонде дольщиков. Согласно документу, он станет публично-правовой компанией, статус которой предусматривает раскрытие информации о ее деятельности.

Речь идет о требованиях к порядку проверки такой деятельности, в том числе к аудиту отчетности, системе внутреннего контроля, распределению полномочий органов управления и порядку совершения сделок с заинтересованностью. Размер обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд установлен на уровне 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. Она будет пересматриваться не чаще, чем один раз в год, и определяться федеральным законом.

Устанавливается принцип: «одна компания — одно разрешение на строительство». Это означает, что крупная компания может создавать проектную компанию, которую она должна обеспечить соответствующим объемом средств, и она должна заниматься одним объектом.