Совет Федерации во вторник одобрил закон, который позволяет отменять решения о приобретении гражданства России для осужденных за терроризм и экстремизм.

Кроме того, в процедуру получения российского гражданства внесли еще одно изменение. Теперь получить паспорт гражданина РФ можно будет только после принесения присяги.

Также закон устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в стране для украинцев. Украинцы, желающие получить гражданство РФ, должны будут подписать заявление об отказе от украинского гражданства, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая — направляется на Украину.