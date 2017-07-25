Совет Федерации во вторник, 25 июля, одобрил принятый Госдумой закон о запрете в России так называемых анонимайзеров — средств для обхода блокировок доступа к запрещенным сайтам.

Согласно документу, Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), в которой будет черный список запрещенных ресурсов.

Популярность анонимайзеров выросла после вступившего в силу антипиратского закона в 2013 году, который обязывает операторов связи блокировать доступ к пиратскому контенту или сервисам целиком по решению суда.