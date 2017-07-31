До конца 2017 года российские банки начнут получать справки 2-НДФЛ из Федеральной налоговой службы (ФНС) в рамках пилотного проекта, запуск которого согласован Минфином, ФНС и Минкомсвязью. Полноценный доступ к информации о доходах россиян кредитные организации получат уже в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, который курирует участие банков в проекте. Отраслевые эксперты уверены, что нововведение будет способствовать снижению ставок по кредитам. Аналитики отметили, что личные кабинеты на портале госуслуг, которые планируется задействовать для получения банками справок 2-НДФЛ, сегодня есть не у всех граждан.

Схема получения справок из налоговой будет модернизирована по сравнению с той, что уже используется банками в рамках взаимодействия с Пенсионным фондом: чтобы соблюсти налоговую тайну, заемщик будет направлять запрос в ФНС на получение 2-НДФЛ через личный кабинет на сайте ведомства. По словам Андрея Емелина, на первом этапе полученные данные будут сохраняться на личном компьютере клиента и пересылаться им в банк самостоятельно, а по завершению пилотного проекта личные кабинеты граждан на сайте ФНС будут интегрированы с их личными кабинетами на портале госуслуг. Заемщик будет подавать в банк заявку на кредит и оформлять запрос сведений о своих доходах на сайте ФНС. Полученный ответ с электронной подписью ФНС будет автоматически пересылаться из личного кабинета гражданина на сайте ведомства в его же личный кабинет на портале госулуг, а оттуда — также автоматически — в банк.

Как рассказал «Известиям» Андрей Емелин, в пилотном проекте готовы принять участие уже несколько десятков банков.

— Проект продлится до декабря 2017 года. Соответственно, банки смогут получить доступ к данным о доходах россиян ориентировочно в начале 2018-го, — уточнил он.

По словам представителей пресс-службы Минфина, «с введением данной меры появится еще одна возможность для банков проверять достоверность информации о клиенте, что должно отразиться на качестве кредитного портфеля».

В Центробанке также поддержали нововведение.

— Внедрение данного механизма снизит затраты как банка, так и клиента на оформление и выдачу заемных средств, увеличит скорость принятия решения по выдаче кредита, — пояснили в пресс-службе регулятора. — У заемщиков отпадет необходимость получать справку самостоятельно и нести ее в банк в бумажном виде. Информация из ФНС и ПФР будет направлена в банк только с согласия заемщика. Мы ожидаем снижение числа мошенничеств: нередки случаи попыток передать в банк поддельные справки 2-НДФЛ.

В пресс-службе ВТБ отметили, что нововведение снизит уровень риска при оценке платежеспособности граждан и простимулирует рынок к переходу на «белую» схему оплаты труда, что важно для клиентов.

По словам директора департамента розничных кредитных рисков Бинбанка Ярослава Полещука, для заемщиков, предоставивших документы по новой схеме, в перспективе можно выделить продукт с более низкой ставкой. С ним согласна и начальник департамента потребительского кредитования банка ТКБ Наталья Белякова. По ее мнению, снижение трансакционных издержек из-за автоматизации процесса получения справок 2-НДФЛ вполне может положительно отразиться на размере ставок — они могут упасть на несколько процентных пунктов.

— Нововведение повысит скорость обработки кредитных заявок и сделает процесс получения ссуды более комфортным, — уверена Наталья Белякова.

Впрочем, как отметил представитель Бинбанка, не у всех заемщиков есть кабинеты на портале госуслуг, а формирование на базе банковских офисов уполномоченных центров для подключения личных кабинетов граждан может повлечь за собой значительные расходы. Сейчас, по данным Минкомсвязи, на портале госуслуг зарегистрировано 50 млн человек.

— Главное, чтобы новая система работала без сбоев и у банков не возникло технических проблем при интеграции, — добавила Наталья Белякова.

В Минфине, ФНС и Минкомсвязи не смогли предоставить оперативный комментарий.