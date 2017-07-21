Банк России может снизить требования к банкам при кредитовании предприятий среднего бизнеса. Если сейчас при расчете нормативов по таким ссудам используется коэффициент риска 100%, то в будущем его могут снизить до 75%. Об этом говорится в ответе регулятора на письмо банковской ассоциации «Россия», который есть в распоряжении «Известий». Организации, занимающейся защитой интересов региональных банков, удалось частично добиться смягчения требований к таким кредитным организациям. В случае введения послаблений, вопрос о необходимости которых сейчас рассматривается в ЦБ, региональные банки смогут снизить операционные издержки, а предприятия — получить больший доступ к кредитным ресурсам.

Ассоциация «Россия» предложила учитывать кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при расчете норматива достаточности капитала с пониженным коэффициентом. Письмо с таким предложением на имя первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина было направлено регулятору 6 июня. Центробанк ответил на него 7 июля.

«Рассматривается вопрос о применении при расчете обязательных нормативов пониженного коэффициента риска 75% по требованиям субъекта среднего предпринимательства» — говорится в документе, с которым ознакомились "Известия". При этом слово «среднего» в тексте выделено.

Как пояснила «Известиям» начальник департамента финансового анализа и экономических исследований банка «Альба Альянс» Ольга Беленькая, из этого следует, что предприятия среднего (но не малого) бизнеса могут попасть в льготную категорию клиентов, имеющих преимущество по сравнению с обычными заемщиками.

- Регулятор применяет различные коэффициенты риска для разных типов заемщиков банков. Исходя из них определяется достаточность капитала банка. Чем ниже этот коэффициент, тем большему числу заемщиков данного типа банк может выдать кредиты. Стандартный коэффициент для бизнеса — 100%. Если он меньше ста — это льготные категории с режимом наибольшего благоприятствования, а если больше — то это «штрафные» категории вроде ссуд в иностранной валюте и валютной ипотеки, — пояснила аналитик.

Ассоциация "Россия" написала письмо в ЦБ с просьбой ввести послабления для банков с базовой лицензией. Согласно закону, подписанному президентом 1 мая, банковские лицензии будут делиться на две категории — базовые и универсальные. Такое разделение рынка произойдет уже со следующего года. Предполагается, что базовой лицензии будет достаточно для некрупных региональных банков. Капитал таких кредитных организаций по закону может составлять от 300 млн до 3 млрд рублей. При этом, начиная с объема собственных средств в 1 млрд рублей банк уже может ходатайствовать об изменении лицензии на универсальную. К банкам с базовой лицензией будет применяться упрощенное регулирование. Они раскрывают годовую и промежуточную финансовую отчетность и аудиторские заключения к ней, но не обязаны отчитываться о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.

- Сама по себе идея пропорционального регулирования предполагала, что небольшие региональные банки сосредоточатся на кредитовании малого бизнеса и населения, поэтому необходимы дополнительные стимулирующие инструменты для развития их активности на этом сегменте, - пояснила вице-президент банковской ассоциации Алина Ветрова.

Также в ответ на предложение организации ЦБ пообещал пересмотреть подход к оценке риска при переводе кредитов малым и средним предприятиям в ценные бумаги (секьюритизации). В этом процессе предполагается применение льготной оценки кредитного риска на бумаги, обеспеченные займами малым и средним предприятиям. Для этого банки, участвующие в программе докапитализации через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), должны направить предложение о продолжении учета секьюритизированного портфеля МСП для наращивания кредитования не менее, чем на 1% в месяц в течение трех лет после получения от АСВ облигаций федерального займа.