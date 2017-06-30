Минфин поддержал идею Счетной палаты штрафовать банки, которые воспользовались антикризисной правительственной программой помощи, но при этом не нарастили объемы кредитования реального сектора. Штрафы предполагаются в объеме не более 2% полученной в рамках докапитализации суммы. Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев: решение принял наблюдательный совет Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на этой неделе. По словам экспертов, штрафы такого размера вряд ли заставят банки изменить политику кредитования реального сектора.

Правительство в 2015 году из-за ухудшения ситуации в экономике экстренно докапитализировало крупнейшие банки на 1 трлн рублей, выдав им в капитал облигации федерального займа (ОФЗ). Помощь получили ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, банк «ФК Открытие», Альфа-банк, Новикомбанк, Связь-банк, «Уралсиб» и др. «Дочки» иностранных банков госпомощью воспользоваться не смогли. Участие в программе обязывает банки выполнять ряд условий, самое главное из которых — увеличивать кредитный портфель на 1% ежемесячно через ипотеку, ссуды малому и среднему бизнесу и проектам по приоритетным направлениям, определенным государством. Счетная палата неоднократно указывала, что банки оказались неспособны выполнить это условие, и настаивала на штрафах. Также условия докапитализации предполагали неувеличение вознаграждения менеджменту в течение трех лет.

АСВ, по словам Алексея Моисеева, приняло решение применять штрафы ко всем нарушающим условия программы банкам — размер финансовых санкций будет определяться советом директоров АСВ. Но в любом случае это будет не более 2% от полученной в рамках докапитализации суммы. Решение было принято на заседании совета директоров АСВ, состоявшемся во вторник.

— Максимальный штраф — 2% от тех денег, которые они получили, на усмотрение совета директоров. Некоторые банки получили по 100 млн рублей — к таким банкам будут применяться, конечно, копеечные штрафы, — сообщил «Известиям» замминистра финансов, не уточнив, какие конкретно банки могут быть оштрафованы.

На вопрос, рассматривался ли на совете директоров вопрос о введении санкций за фальсификацию отчетности, замминистра финансов ответил отрицательно.

— Штрафы будут применяться только к тем банкам, по которым выявили нарушения, связанные с двумя условиями: превышение уровня зарплаты или ненаращивание кредитования положенными темпами, то есть на 1% в месяц, — уточнил Алексей Моисеев.

В пресс-службе Минфина факт рассмотрения вопроса о штрафах на заседании совета директоров АСВ подтвердили. Вместе с тем там отметили, что «санкции к банкам должны применяться в рамках осуществления Банком России полномочий по надзору за деятельностью кредитных организаций», при этом согласились с тем, что «целесообразно применение санкций», предусмотренных соглашением с банками о докапитализации. В ЦБ «Известия» адресовали в АСВ.

В АСВ «Известиям» сообщили, что программа докапитализации накладывает на банки определенные обязательства, невыполнение которых влечет наложение санкций. При этом в агентстве не прокомментировали конкретные итоги собрания совета директоров, прошедшего во вторник.

За время действия программы банки направили 80% полученных от государства денег на пополнение оборотных средств, а на инвестпроекты — лишь 4,5%, выявила Счетная палата. При этом докапитализированные банки по итогам 2015 года сгенерировали около 30% убытков, полученных банковским сектором, а по итогам 2016 года — уже более 40%.

В случае наложения штрафов банки рискуют не очень большими суммами, уверены эксперты, поэтому эффект может быть и не достигнут.

— Штраф до 2% от суммы предоставленного капитала по программе ОФЗ для тех банков, которые нарушали условия, вероятно, не станет непосильной ношей, если, конечно, он будет одноразовым. Для них он станет дополнительной платой за пользование этими средствами, — уверен аналитик рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.

Оценить, какие конкретно банки могут попасть под штрафы, очень сложно из-за отсутствия необходимых данных в публичной отчетности, пояснил руководитель отдела валидации агентства «Эксперт РА» Станислав Волков.

— Выплата штрафа — это также и репутационный риск. Поэтому я думаю, что таких банков будет меньшинство, — уверен он.

Результаты опроса «Известиями» участвующих в программе банков этот тезис подтверждают. Представители ВТБ, «Русского стандарта», Совкомбанка, «Возрождения», Абсолют Банка, СМП Банка, «АК Барса», Бинбанка, РНКБ подчеркнули, что все требования программы строго соблюдают.

И только в РосЕвроБанке, получившем от государства 100 млн рублей, заявили, что существуют объективные причины, которые мешают банкам выполнять поставленные в программе условия.

— Темпы кредитования не наращиваются в связи с тем, что наблюдается большое количество невыбранных лимитов и досрочных погашений, — пояснила главный бухгалтер РосЕвроБанка Надежда Камоян.

По ее словам, после улучшения ситуации в экономике многие решили не брать новые кредиты, а погасить старые.