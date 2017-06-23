Несмотря на рост «просрочки» по кредитам, объем продаж банковских долгов за год упал на 13,5% — до 124,5 млрд рублей на 1 июня 2017 года. Это следует из расчетов, специально для «Известий» сделанных компанией «Секвойя кредит консолидейшн». При этом заметно улучшилось и качество цессионных портфелей. По словам экспертов, прежде чем передавать проблемные активы коллекторам, банки стараются максимально отработать их своими силами — реструктуризировать ссуды, возвращать заемщиков в график платежей. Коллекторы, в свою очередь, уверены, что по итогам 2017 года будет закрыто больше сделок по продаже долгов, чем в 2016 году.

По данным исследования, на 1 июня 2016 года объем продаж банковских долгов россиян составил 144 млрд рублей. За год этот показатель сократился до 124,5 млрд, несмотря на рост просроченной задолженности граждан, — ее объем, по данным Центробанка, увеличился с 989,7 млрд до 994,8 млрд рублей.

Вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк считает, что сокращение объема продаж банковских долгов связано с тем, что сегодня кредитные организации стремятся максимально отрабатывать проблемные кредиты самостоятельно, в том числе с помощью реструктуризации и возвращения заемщиков в график платежей.

— Самую высокую эффективность такой подход показывает в работе с «молодой просрочкой до 60 дней, — отметил в беседе с «Известиями Роман Цивинюк. — Кроме того, сегодня банки перестали продавать обеспеченные кредиты — если раньше небольшой процент обеспеченных кредитов передавался коллекторам, то сейчас этого на рынке практически нет.

С этой точкой зрения согласен и ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Сучков. В условиях стабилизации экономики и финансового состояния домохозяйств банкам стало выгоднее самим заниматься взысканием проблемной задолженности, сказал эксперт.

Впрочем, как следует из результатов исследования, продавцы и покупатели достигли взаимопонимания по стоимости сделок — сейчас она составляет 0,9–1% от портфеля, выставляемого на продажу. Кроме того, улучшилось и качество цессионных портфелей: например, доля небольших (до 20 тыс. рублей) ссуд за год сократилась на 10 п.п., до 30%. В связи с этим коллекторы прогнозируют рост закрытых сделок по продаже портфелей с 30% в 2016 году до 35% в 2017-м.

По наблюдениям зампреда Локо-банка Андрея Люшина, качество цессионных портфелей повышается из-за ужесточения требований банков к заемщикам. Эксперт считает, что уменьшение доли небольших долгов в портфелях можно считать позитивным трендом.

— Коллекторы готовы браться практически за любую сумму долга, но небольшие долги им взыскивать невыгодно: доход от них меньше, а усилий и ресурсов тратится столько же, сколько и при возврате крупных долгов, — подчеркнул он.

Эксперты также отметили, что росту закрытия сделок по продаже портфелей будет способствовать их адекватная цена. По словам Андрея Люшина, в 2013 году средняя стоимость портфеля была на уровне 2% от его объема, но она последовательно снижалась — как из-за насыщения рынка и роста конкуренции, так и из-за изменения ценовой политики коллекторов. Так, директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Сергей Голец отметил, что банки адаптировались к текущим ценам и снизили уровень ожиданий. В дальнейшем, по его мнению, объем продаж банковских долгов будет снижаться, а качество портфелей — постепенно улучшаться.

Роман Цивинюк считает, что стоимость портфелей в 0,9–1% — вполне рыночная цена, которая сложилась за последние годы как паритет спроса и предложения. Существенных изменений в цене цессионных портфелей в обозримом будущем он не прогнозирует. В дальнейшем объем продаж банковских долгов будет снижаться, а качество портфелей — постепенно улучшаться.

Гендиректор компании «Секвойя кредит консолидейшн» Алексей Терский отметил, что цена на портфели может существенно вырасти только в случае существенного улучшения их качества. Но пока говорить об этом не приходится: в 2017 году на продажу будут выставляться преимущественно долги 2015 года со сроком просроченной задолженностью около 700 дней, а также те, которые не удалось продать в 2016 году, отметил эксперт.