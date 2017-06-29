Средний лимит по кредитным картам за год вырос на 47% — до 56 тыс. рублей на 1 июня 2017 года. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которым ознакомились «Известия». Это рекордный показатель с предкризисного 2013 года — как в абсолютном, так и в относительном выражении. По словам экспертов, на тренд повлияло улучшение платежеспособности граждан. Кроме того, россияне стали чаще пользоваться картами для получения кредитных средств, чем непосредственно кредитами. Впрочем, банки, как и раньше, делают ставку на уже проверенных клиентов и «зарплатников»: получить карту с высоким кредитным лимитом заемщикам «с улицы» по-прежнему сложно.

По данным ОКБ, темпы роста лимита по кредитным картам в 2017 году превысили прошлогодние вдвое. На 1 июня 2017 года средний лимит по кредиткам достиг 56 тыс. рублей, что оказалось рекордом за последние пять лет. На 1 июня 2013 года средний лимит по кредитным картам составлял 42,2 тыс. рублей. На 1 июня 2014 года этот показатель был равен 44,2 тыс. рублей, на аналогичную дату 2015 года — 30,6 тыс., а на 1 июня 2016-го — 38 тыс. Всего, по данным ОКБ, банки выдали более 598,79 тыс. карт с общим лимитом 33,78 млрд рублей на 1 июня 2016 года, годом ранее — 601,88 тыс. карт на 22,87 млрд.

В других сегментах кредитования рекордных темпов роста среднего размера займа не наблюдалось. Например, средний размер выданного кредита наличными вырос за год на 16,4%, средний размер автокредита — на 9,5%, а средний размер ипотечных ссуд — на 13,2%.

По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, процесс увеличения лимитов по кредиткам начался на фоне спада кризисных явлений в экономике в 2017 году. Эксперт отметила, что в кризис банки сильно сократили лимиты по кредитным картам, что подтверждается статистикой ОКБ.

С этой точкой зрения согласен и предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев. По его словам, рост лимитов по картам обусловлен стабилизацией экономической ситуации, оздоровлением рынка благодаря политике ЦБ и общим улучшением состояния и качества заемщиков.

— Объем просроченной задолженности по кредитным картам падает, в связи с этим банки скорректировали свои рисковые модели принятия решений, — сказал «Известиям» Дмитрий Шиляев. — Многие банки вернулись к практике пересмотра кредитных лимитов в сторону увеличения с привязкой к платежеспособности клиента, потенциальному уровню риска и качеству обслуживания задолженности, чего практически не происходило с 2014 года.

По данным Национального бюро кредитных историй, доля просрочки по кредитным картам в общем объеме кредитования упала по сравнению с IV кварталом прошлого года на 1,1 п.п., до 17,8%.

Свой вклад в увеличение лимитов по кредиткам внесла и инфляция. По данным Росстата, за 2013–2016 годы рост цен в России составил 41%, и банки учли это при формировании лимитов по картам.

Впрочем, нельзя сказать, что банки увеличивают лимиты всем заемщикам. По-прежнему речь идет лишь о клиентах с хорошей кредитной историей, которых банки обслуживали раньше, а также об участниках зарплатных программ.

— На первом этапе, минимизируя риски, банки могут устанавливать небольшие лимиты, а в дальнейшем увеличивать их, когда клиент продемонстрирует свою благонадежность, — отметил в разговоре с «Известиями» директор департамента розничных кредитных рисков Бинбанка Ярослав Полещук. — В течение последнего года на рынке потребительского кредитования наблюдается оживление, это касается и лимитов по кредитным картам.

Соответственно, банки чаще и активней увеличивают лимиты заемщикам с хорошей кредитной историей, указал представитель Бинбанка. По его словам, интерес клиентов именно к картам также объясним — это удобный и «гибкий» с точки зрения управления лимитом инструмент.

— При этом банки развивают различные программы лояльности, запускают бесконтактные технологии оплаты — в том числе с мобильного телефона, — добавил Ярослав Полещук. — Всё это в совокупности будет способствовать дальнейшему росту объемов карточного бизнеса.

Кроме того, сегодня на рынке наблюдается и некоторое замещение потребительских кредитов кредитными картами. По словам вице-президента банка ТКБ Игоря Антонова, карта — это «кредит, который всегда с тобой», он доступен в любой момент и возобновляется по мере погашения в отличие от потребительского кредита. В связи с этим, по словам Игоря Антонова, клиенты сами стали просить об увеличении лимитов, чтобы иметь больше возможностей. Предправления Риабанка Борис Липкин добавил, что заемщики научились пользоваться грейс-периодом, когда можно пользоваться кредиткой, не платя проценты банку, — клиентам, взявшим потребкредит, эта опция недоступна.