Операторы связи могут обязать предоставлять банкам информацию о владельцах SIM-карт. Это поможет финансовым организациям защитить клиентов, в случае если злоумышленник добыл копию SIM-карты по поддельной доверенности. Кроме того, кредиторы получат и реальные номера телефонов своих должников. Законопроект, содержащий соответствующие предложения, разработан Центральным банком России и уже направлен на межведомственное согласование.

Документ, с которым ознакомились «Известия», предполагает создание единой информационной системы для автоматизированной проверки информации о владельцах телефонных номеров. Предполагается, что таким образом финансовые организации смогут проверить, верные ли данные им предоставил заемщик. В ответ на запрос оператор связи предоставит банку информацию о своем клиенте, дате заключения договора и выдачи SIM-карты, а также ее последней замены.

Одна из проблем, которую данным законопроектом пытается решить ЦБ, — несанкционированный доступ к системам дистанционного банковского обслуживания (мобильному банку). Нередки случаи, когда предыдущий владелец номера, к которому были привязаны различные сервисы, перестал им пользоваться и он достался новому владельцу. Также получить новую SIM-карту для нужного номера по фальшивой доверенности могут мошенники.

— Проблема хищений денежных средств клиентов кредитных организаций, связанная с заменой SIM-карт, неоднократно обсуждалась, в том числе на Уральском форуме. Банк России полагает целесообразным cоздать сервис информирования о замене SIM-карт для операторов связи и кредитных организаций, — объяснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. — При этом необходимо обеспечить равнодоступность такого сервиса для кредитных организаций вне зависимости от масштабов бизнеса. Цель — обеспечение безопасности финансовых средств клиентов. Детали возможной реализации указанного сервиса в настоящий момент прорабатываются совместно с Минкомсвязи.

Другая проблема, которую хотят решить банки, — получение реальных контактных данных должников. По закону «О потребительском кредите», после заключения договора кредитор обязан направлять заемщику сведения о размере текущей задолженности, датах и размерах произведенных и предстоящих платежей. «Контактная информация также необходима кредитору при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности», — говорится в пояснительной записке к документу.

В финансовом обосновании законопроекта указано, что его принятие не повлечет расходов из федерального бюджета. Новую информационную систему предлагается развернуть на базе инфраструктуры Центрального научно-исследовательского института связи. Сегодня ФГУП ЦНИИС уже отвечает за поддержку базы номеров, перенесенных от одного сотового оператора к другому.

В пояснительной записке ЦБ указано, что основанием для разработки законопроекта стали предложения Института развития интернета (ИРИ) и Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). В апреле 2015 года эти организации предложили разработать законопроекты, позволяющие защитить сотовых абонентов от незаметного подключения им платных услуг. «ИРИ выступает за усиление контроля и ответственности за продажу SIM-карт без контракта и подтверждающего документа», — отмечено в пояснительной записке.

При этом в ИРИ и РОЦИТ «Известиям» сообщили, что ЦБ не привлекал эти организации для работы над данным законопроектом.

— Мы против законопроекта в его нынешнем виде. Предлагается создать посредника между банками и операторами связи — оператора информационной системы, — объяснила замдиректора ИРИ Екатерина Лобанова. — В итоге для банков и операторов связи будет введена плата за пользование системой, а в конечном итоге повысятся расценки на услуги связи. Кроме того, вместо SMS разовьются другие технологии и получится очередная государственная база данных без стимулов к развитию.

Глава РОЦИТ Сергей Гребенников заявил «Известиям», что еще не видел законопроект. Но идею он оценил положительно — по его словам, в случае принятия закона добросовестные пользователи получат защиту от звонков банковских работников и коллекторов.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева в беседе с «Известиями» подчеркнула, что ее компания против появления посредников при взаимодействии операторов связи и кредитных организаций.

Комментариев от Минкомсвязи, «МегаФона» и МТС не поступало. В Tele2 от комментариев отказались.