По состоянию на 1 июля платежи по кредитам более трех месяцев не вносили 7,2 млн российских заемщиков. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«На 1 июля 2017 года количество граждан, которые не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, достигло 7,2 млн человек, или 15,3% от общего количества заемщиков с открытыми кредитами. Год назад их доля составляла 15,8% от общего числа заемщиков с открытыми счетами, или 7,16 мky человек», — говорится в сообщении.

Совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами с учетом штрафов и пени достигла 1,43 трлн рублей, подсчитали в ОКБ.

В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. рублей. Наибольшая доля таких заемщиков отмечена в Карачаево-Черкесии — 25,5%, или 32,3 тыс. человек, меньше всего просрочивших платеж в Москве — 7,9%, или 348,7 тыс. человек.

При этом самые большие суммы долга в среднем у заемщиков Москвы — 460 тыс. рублей, меньше всего должны банкам заемщики из Севастополя — 29 тыс. рублей.