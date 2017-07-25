Фонд кино объявляет конкурс по поддержке российских кинотеатров, по итогам которого будут распределены средства в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Цель конкурса — оказать поддержку населенным пунктам, где жители не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. В Фонде кино отмечают, что программа помощи была запущена в связи с «низким уровнем кинофикации» в России. В пресс-службе подчеркнули, что возможность влияния сторонних организаций на итоги конкурса исключается, так как отбор будет проводиться в соответствии с утвержденными правилами. Ожидается, что к концу 2017 года более 10 млн человек получат доступ к современному цифровому кинопоказу.

«Как и в предыдущих конкурсах, средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее в 2015 году в рамках конкурсной программы были распределены средства на сумму 705 млн рублей, а в 2016 году — на сумму 1,45 млрд рублей. По итогам конкурсов поддержка была оказана 434 залам в 395 населенных пунктах 70 субъектов РФ.