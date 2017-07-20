Актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш и Евгения Добровольская могут сыграть в фильме «Севастополь 1942», представленном среди проектов, которые претендуют на поддержку Фонда кино. Об этом сообщили продюсеры студии во время очной защиты проектов.

Фильм будет рассказывать о последних днях обороны Севастополя. К настоящему моменту уже достигнуты предварительные договоренности об участии артистов в съемка картины, сообщает агентство городских новостей «Москва». О сумме необходимой господдержке не сообщается, однако сбор средств ведется в том числе и с помощью краудфандинга.