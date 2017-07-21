Актриса сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс снимется с российским актером Константином Крюковым в ленте «Лес рук и зубов». Об этом заявили на очной защите проектов в Фонде кино.

В настоящее время проект находится на стадии подготовки, но известно, что бюджет фильма, повествующего о последствиях апокалипсиса, составляет 600 млн рублей. Среди продюсеров фильма — Даг Лайман, продюсер серии фильмов про Джейсона Борна, Кейт Мейберли, которая выступит также режиссером ленты. Доля России в проекте составляет 25%. Создатели картины намерены собрать кассу порядка 250 млн рублей, а основной возврат средств провести за счет мировых продаж, сообщает «Газета.Ру».

Фильм расскажет историю героини по имени Мэри, которая живет в мире будущего, где большая часть людей на планете поражена зомби-вирусом.