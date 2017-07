Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз прекратить протекционистскую политику, которую, по его мнению, ЕС проводит в отношении США на данный момент. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Работаю над важным торговым соглашением с Великобританией. Это может принести множество замечательных рабочих мест. ЕС действует очень протекционистски с США. Прекратите!» — сообщение с таким текстом оставил Трамп.

Working on major Trade Deal with the United Kingdom. Could be very big & exciting. JOBS! The E.U. is very protectionist with the U.S. STOP!