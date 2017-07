Президент США Дональд Трамп призвал сенат как можно скорее отказаться от реформы здравоохранения, известной как Obamacare. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Obamacare — это пытка для американского народа. Демократы уже достаточно времени обманывали людей. Сейчас нужно либо просто отменить Obamacare, либо отменить и сразу заменить. Я уже готов подписать закон», — такое сообщение оставил Трамп.

ObamaCare is torturing the American People.The Democrats have fooled the people long enough. Repeal or Repeal & Replace! I have pen in hand.