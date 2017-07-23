Президент США Дональд Трамп может совершить «пробную» поездку в Великобританию и провести короткие переговоры с премьер-министром Терезой Мэй, пишет британская газета Dailly Mail.

Власти рассматривают вариант поездки Трампа без масштабных мероприятий. Визит президента США может состояться уже в текущем году.

В случае признания этого опыта удачным Трампа пригласят в Лондон с визитом, в ходе которого американский лидер будет участвовать во всех официальных мероприятиях с королевской семьей.

«Пробная» поездка объясняется опасением скандалов, которые могли бы навредить репутации королевской семьи. В свою очередь, администрация президента США опасается акций протеста в связи с визитом Трампа.

По данным таблоида Sun, в ходе телефонного разговора с Терезой Мэй Дональд Трамп заявил, что назначит дату своего визита, если Лондон гарантирует ему теплый прием.