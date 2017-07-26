Госдума готовится отклонить законопроекты о «презумпции виновности» чиновников в случае их «необъяснимого обогащения». 26 июля экспертная комиссия думского комитета по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит соответствующие инициативы, которые в 2010 и 2013 годах внесли в парламент депутаты от КПРФ и «Справедливой России». Как рассказал «Известиям» замглавы комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»), возглавляющий комиссию, парламентарии намерены рекомендовать законопроекты к отклонению, поскольку сегодня у правоохранителей достаточно механизмов по выявлению коррупционных преступлений. Опрошенные «Известиями» эксперты также считают эти инициативы излишними, так как действующие российские законы позволяют конфисковывать имущество, купленное на «необъяснимые» доходы.

В среду в Госдуме соберется экспертная комиссия по законодательному противодействию коррупции, которая рассмотрит ряд законопроектов, внесенных в течение прошлых созывов. Как выяснили «Известия», среди них есть два документа, направленных на ратификацию Россией статьи 20-й антикоррупционной Конвенции ООН. Согласно ей, чиновник априори признается виновным, если не может «разумным способом обосновать» значительное увеличение своих активов, причем за незаконное обогащение может быть установлена и уголовная ответственность. Информацию «Известий» подтвердил замглавы думского комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Первый законопроект в конце 2010 года внесли в Госдуму коммунисты Александр Куликов и Сергей Обухов (оба в Думу седьмого созыва не попали), второй в марте 2013-го направили на рассмотрение парламентариев лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый вице-спикер ГД Иван Мельников (КПРФ). Позже к числу авторов примкнули депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым (в том числе нынешний омбудсмен Татьяна Москалькова) и ЛДПР (Михаил Дегтярев). Также в числе авторов значится и экс-депутат ГД от КПРФ, ныне покойный Денис Вороненков.

Презумпция виновности

Оба документа расширяют список обязательных к исполнению для России статей антикоррупционной конвенции. Авторы инициатив объясняли, что Россия хоть и ратифицировала конвенцию в марте 2006 года, но с изъятиями — в частности, без ст. 20. Это объяснялось опасением, что имплементация нормы в российское законодательство будет противоречить презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ). Такой аргумент авторы законопроектов посчитали неубедительным, поскольку Конституционный суд РФ (КС РФ) неоднократно подтверждал правомерность установления специальных требований к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности в органах госвласти или местного самоуправления. Ратификация этой статьи, считают авторы, значительно повысила бы эффективность противодействия коррупции. Однако до сих пор ни один из проектов не выносился на рассмотрение Думы.

Правительство РФ уже дало отрицательный отзыв на законопроект 2013 года. В кабмине считают, что в России положения ст. 20 уже реализованы посредством закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Он предусматривает обязанность чиновников отчитываться о крупных расходах, превышающих заработок их семьи за три предшествующих года. При этом тем, кто не сумел объяснить легальность доходов, грозит конфискация имущества. Месяц назад КС РФ подтвердил допустимость таких положений, объяснив, что они направлены на защиту конституционно значимых ценностей.

Механизмов достаточно

Как пояснил «Известиям» Анатолий Выборный, сегодня в российском антикоррупционном законодательстве более чем достаточно механизмов, которые дают возможность выявлять коррупционные преступления госслужащих.

— Незаконное обогащение появляется тогда, когда совершается взяточничество, хищение, злоупотребление полномочиями. Все эти преступления отражены в наших законах, и необходимости в расширении законодательной базы не усматривается, — сказал он.

По словам Анатолия Выборного, при переносе ст. 20 в российское законодательство причинами для расследования могут стать даже отсутствие чека на покупку или документа, подтверждающего получение премии от ликвидированной впоследствии организации, а также, например, своевременно не оформленное через нотариуса наследство.

Он отметил, что статья о незаконном обогащении не была криминализирована в ряде крупных государств. Исследование, проведенное ООН совместно со Всемирным банком, показало, что этого не сделали в США, Швеции, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Швейцарии, Франции, Нидерландах, Дании и других странах. Там, как и в России, действует презумпция невиновности.

Мнение экспертов

Член экспертного совета при правительстве и рабочей группы по противодействию коррупции Сергей Стрельников сообщил «Известиям», что доступной аналитики по поводу сопоставления доходов и расходов чиновников на данный момент нет.

— Ратификация — это одно, а практическое исполнение этих обязательств — совсем другое, — сказал он.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что инициативы о ратификации ст. 20 конвенции являются пиаром думской оппозиции.

— Самое опасное, что в результате этой истории мы вводим людей в заблуждение. У них складывается впечатление, что никто не хочет ее ратифицировать, — подчеркнул эксперт.