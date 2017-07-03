Коррумпированность работников Государственной инспекции безопасности дорожного движения снизилась, полагают россияне. По их оценкам, сейчас сотрудники ГИБДД занимают второе место в списке коррупционеров — «пальму первенства» в этом антирейтинге граждане отдали врачам. Это следует из данных последнего опроса ВЦИОМ, с которыми ознакомились «Известия». По мнению опрошенных, совсем не берет взяток только президент России — в этом уверено абсолютное большинство граждан РФ.

Ко Дню ГИБДД, который отмечается 3 июля, социологи спросили россиян, как они оценивают работу инспекции. 52% опрошенных сообщили, что работникам госавтоинспекции доверяют, а 41% респондентов заявили о своем недоверии. Еще 7% не смогли дать ответ на этот вопрос.

Большинство жителей России — 57% — одобряют то, как ГИБДД справляется с поставленными перед ней задачами. При этом 34% опрошенных не уверены, что инспекция с ними справляется.

Уровень коррумпированности ГИБДД, по оценкам россиян, снизился. Самым коррумпированным ведомством в 2015 году ее считали 32% респондентов и 26% опрошенных в 2016 году, что обеспечивало ГИБДД первое место в этом антирейтинге. А вот в 2017-м автоинспекция опустилась на второе место с показателем 23%. Лидером, по данным опроса ВЦИОМ, стала медицина: 27% граждан считают, что именно врачи — главные взяточники.

Любопытно, что, судя по ответам, большинство россиян (60%) в последние два года вообще не сталкивалось с инспекторами ГИБДД, пояснили «Известиям» социологи. Остальные респонденты либо никогда не общались с работниками инспекции, либо затруднились вспомнить, когда это было.

Кроме того, по мнению россиян, «в наибольшей степени поражены коррупцией» ЖКХ (22%), общество в целом (20%), судебная система (18%), местная власть (17%), полиция (16%) и образование (12%). Меньше всего, по оценкам опрошенных, коррумпированы СМИ, военкоматы и политические партии (по 3%) и армия (1%), совсем не коррумпирован, по мнению респондентов, президент РФ (0%).

— Имидж ГИБДД улучшается. Инспекторы в основном ушли «из-под кустов» и становятся нейтральной стороной в отношениях закона и автомобилиста. Целенаправленная работа МВД дает результаты, но есть куда расти. Молодые граждане более требовательны и рассчитывают на большую адекватность службы, — сказал «Известиям» генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Глава Института развития парламентаризма Алексей Чадаев, комментируя данные опроса для «Известий», отметил, что полученный результат может быть связан с методикой исследования.

— Опрос проводится по стационарному телефону – в этом случае отвечает, как правило, старшее поколение, которое, конечно, сталкивается с сотрудниками поликлиник. Врачи зачастую работают с фармацевтическими компаниями и прописывают пациентам лекарства, которых нет в списках препаратов, оплачиваемых государством. То есть определенная коррупция в поликлиническом звене существует, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что снижение уровня коррумпированности ГИБДД в глазах россиян связано с внедрением регистраторов и видеокамер на дорогах — это снижает влияние «человеческого фактора».

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, для проведения такого исследования были бы уместны другие социологические инструменты.

— С врачами пересекается максимальное число респондентов, этим объясняется их первое место в рейтинге. В то же время подобные опросы про ГИБДД мало репрезентативны, потому что имеет смысл опрашивать только водителей. Большинство респондентов — пешеходы, которые пересекаются с ГИБДД эпизодически. То же самое с судами. Для выяснения уровня коррупции требуются другие социологические инструменты. Например, социологические неколичественные методики, качественные исследования с проведением глубинных интервью с респондентами, которые позволяют выявить содержательные аспекты недовольства, — пояснил «Известиям» эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 24 и 25 июня 2017 года. Участие в нем приняли 1,2 тыс. человек. Социологи общались с россиянами по телефону. С 2006 по 2016 год опросы проводились у респондентов на дому.