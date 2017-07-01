Президент РФ Владимир Путин 1 июля утвердил поправки в ст. 419 ФЗ «О прокуратуре РФ», которые предполагают создание в России реестра чиновников и сотрудников правоохранительных структур, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Текст закона, принятого Госдумой 7 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.